Son Dakika Haberleri: Tosya'da meralar gübreleniyor
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Tosya'da meralar gübreleniyor

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında meralar gübreleniyor.

Tosya'da meralar gübreleniyor, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında meralar gübreleniyor.

İlçenin Kayaönü Köyünde uygulanmakta olan, Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında; yüzde 100'ü tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen, 7 bin 150 kilo kompoze kimyevi gübre mera alanlarına uygulandı.

Çiftçilerin kaba yem ihtiyacının büyük bir bölümünü hayvanlarını meralarda otlatmak suretiyle karşıladığının altını çizen Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman, "İlimizde yıllardan beri mera amenajmanı ve ıslahı projesini çok önemsiyoruz. Uygulamaya devam edilen bu projeler ile meralar üzerindeki otlatma baskısı azaltılmış ve hayvanların kaba yem ihtiyacının büyük bir bölümü karşılanmaktadır. Bu tür projeler sayesinde çiftçilerimiz, sürdürülebilir tarım ve hayvancılığa yönlendirilerek; ülke ekonomisine katkı sağlaması ve doğduğu yerde doyması sağlanmaktadır. Köylerimizin üretime devam etmesi ve canlı kalması en büyük arzumuzdur. Yetiştiren üreten çiftçilerimiz bizim için önemli ve baş tacımızdır" dedi.

Gübrelenen meralarda çitçiler yaz mevsiminde hayvanlarını otlatarak kaba yem ihtiyacını karşılıyor.

Meraların gübrelenmesi projesi ile sürdürülebilir tarım ve köylerin üretime devam etmesi amaçlanıyor. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:44 Kaynak: İHA
Kastamonu, Tosya, Güncel
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