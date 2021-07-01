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Tosya'da meslek odalarından kan bağışına destek - Son Dakika

Tosya'da meslek odalarından kan bağışına destek

01.07.2021 14:13
Tosya'da meslek odalarından kan bağışına destek, System.String[]

Türk Kızılay'ı tarafından Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına meslek odaları başkan ve yöneticileri kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Türk Kızılay'ı tarafından Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına meslek odaları başkan ve yöneticileri kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Üç aylık periyodik zaman diliminde kan bağışı kampanyası düzenleyen Türk Kızılayı 1-5 Temmuz 2021 tarihleri arasında Tosya ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi. Kastamonu Kızılay Kan Merkezinden gelen ekipleri ilçenin Cumhuriyet Meydanında konuşlanan kan bağış tırında kan alımına başladı. Ekiplerin kan alımına başlamasıyla birlikte ilçede faaliyet gösteren meslek odaları başkan ve yöneticileri kan bağışında bulunmak için kan bağış tırına geldi. 8 meslek odası başkanı kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi. Kan bağışının ardından ilçe halkına kan bağışı çağrısı yapan STK temsilcileri kan vermenin hayat kurtardığına dikkat çekti.

Sivil Toplum Kuruluş temsilcilerine teşekkür eden Kızılay Tosya Temcileri Süreyya Yağmur ve Saliha Özabacı, Kızılay'ın her zaman halkın yardımına koşan ilk kuruluş olduğunu belirterek kana ihtiyaç duyan insanların da yanında ilk önce Kızılay olduğunu söyledi. Kızılay Tosya ilçesinde 5 Temmuz 2021 günü akşamına kadar kan bağışı kampanyasına devam edecek. - KASTAMONU

Tosya'da meslek odalarından kan bağışına destek
Tosya'da meslek odalarından kan bağışına destek
Tosya'da meslek odalarından kan bağışına destek

Kan Bağışı, Kastamonu, Kızılay, Tosya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tosya'da meslek odalarından kan bağışına destek - Son Dakika


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