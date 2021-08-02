Kastamonu'da yaylada 2 ev yandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

Küçüksekiler köyünün yaylasında muhtar Süleyman Çakır'a ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa Küçük'e ait eve de sıçradı.

İhbar üzerine olan yerine sevk edilen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için mücadele eden ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında, 2 yayla evi ile evlerin altında bulunan ahırlar yanarak kullanılamaz hale geldi.