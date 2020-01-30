Tosya'da minibüs takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da minibüs takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Tosya'da minibüs takla attı: 3 yaralı

16 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde minibüs takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.

Tosya'da minibüs takla attı: 3 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde minibüs takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun istikametine giden 34 JV 2248 plakalı minibüs Tosya Çevlik kavşağına girdiği sırada havanın yağmurlu olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce karşı şeride geçti, sonra takla atarak tarlaya uçtu. Kazada Ramazan Ö. (30), Enes K. (30) ve Nigar K. (51) yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazanın ardından güvenlik güçleri inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu, İstanbul, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
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