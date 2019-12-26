Tosya'da Model Uçak kursu açıldı - Son Dakika

Tosya Belediye Başkanlığı tarafından havacılığı sevdirmek amacıyla Türk Hava Kurumu Tosya Şube Başkanlığı iş birliği ile halka açık model uçak kursu açıldı.



Sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Tosya Belediyesi, ilçe halkına havacılığı sevdirmek ve havacılığa olan ilgiyi artırmak ve model uçak yapımını teşvik etmek amacıyla Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi ile yapılan işbirliği yaparak model uçak kursu açtı.



Türk Hava Kurumu Şube Müdürü Ferhat Bozan, model uçak kursu hocaları Şevki Ceyhan, Yılmaz Alkaya tarafından verilen kursa 60 kursiyer ata model uçak yapımı için müracaat etti.



Her yaştan kursiyerin katıldığı Ata Planör Model Uçak Kursunda kursiyerlere malzemeler ücretsiz olarak verilip model uçak yapmaları sağlanıyor. Yaptıkları uçaklar kendilerine verilecek olan kursiyerler hatıra olarak saklayabilecekler yada sevdikleri kişilere hediye edebilecekler.



Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere yaptıkları model uçaklarla birlikte sertifika verilecek.



Kurs ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Kurumu Tosya Şube Müdürü Ferhat Bozan, "Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi Başkanlığı ve Tosya Belediye Başkanlığı işbirliği ile 23-27 Aralık 2019 model uçak kursu açtık. Burada 60 a yakın kursiyerimiz var. Amacımız Türk Milletine ve Türk Gençliğine havacılığı sevdirmek. Kurumumuz bu faaliyetlerini kamu kurum kuruluş hepsiyle 2020 yılında da devam edecek. Bunun yanında havacılık faaliyetlerimiz devam edecek. Gençlerimize hem havacılık konusunda hemde sevdirme konusunda şu anda doruk noktasındalar havacılık konusunda. Tosya halkı da bugün anladım ki Tosya halkı havacılık faaliyetlerini çok seviyor. Gelen kursiyerlerimize Tosya Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz desteklerinden ötürü. Tosya Belediyesiyle bu ikinci kursumuz. 12 Ekim 2019 tarihinde Türk Hava Kurumu işbirliği ile yine pirinç festivalinde havacılık gösterisi düzenledik. Bu da aldığımız bilgilere göre halkımız coşkuyla karşıladı. İnşallah bunların da devamı Tosya Belediyesi ile devam eder" diye konuştu. - KASTAMONU