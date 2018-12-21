Tosya'da Model Uçak Kursu Sona Erdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Türk Hava Kurumu (THK) ve Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan model uçak kursunu tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Türk Hava Kurumu (THK) ve Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan model uçak kursunu tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.



Tosya ilkokulunda düzenlenen törende konuşan ilçenin Kaymakamı Pişkin, çocuklara havacılığı sevdirmek için bu tür kursların açıldığını söyledi.



40 saat süren kursu başarıyla bitiren 12 öğrencinin sertifika almaya hak kazandığını belirten Pişkin, şunları kaydetti:



"Türkiye'de, özellikle son yıllarda havacılık alanında gösterilen gelişmeler, bu sektöre olan ilgiyi de artırdı. Türk Hava Kurumu ülkemizde bu anlamda üstlendiği görevi başarıyla yerine getirmekle birlikte, gelecek nesillerimizin bu alana ilgi duyması için model uçak kursları açmaktadır. Öğrencilerin el becerilerinin gelişmesi başta olmak üzere, havacılığı sevdirmek, öğrencilerin havacılık bilgilerinin gelişmesine katkı sağlamak açısından da bu tür kursların yararlı olduğunu düşünüyorum. "



Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

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