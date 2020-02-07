Tosya'da motosiklet minibüsle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da motosiklet minibüsle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Tosya'da motosiklet minibüsle çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosiklet minibüse çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tosya'da motosiklet minibüsle çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosiklet minibüse çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Tosya şehir merkezinde seyir halinde olan Hakan Y. yönetimindeki 37 EU 829 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan 37 KL 554 plakalı minibüse arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan Hakan Y. olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığ Sivrice'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bebeğini çöpe atan 14 yaşındaki anneden dehşete düşüren ifadeler Valilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 00:01:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tosya'da motosiklet minibüsle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]