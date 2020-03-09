Tosya'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosiklet yayaya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yüzüncü Yıl Caddesi'nde Ahmet Y. (22) yönetimindeki 37 KK 283 plakalı motosiklet, cadde üzerinden karşıya geçmekte olan Muammeriye K.'ya (79) çarptı. Kazada yaralanan yaşlı kadın ve motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, bir süre sonra tekrar ulaşıma açıldı.



Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU