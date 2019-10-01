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Tosya'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

21 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Tosya'da muhtarlar toplantısı düzenlendi, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.


Kaymakam Deniz Pişkin'in başkanlığında Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıda köy ve mahallelerdeki sorunlar ve istekler görüşüldü.


Pişkin, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçe merkezi ve köylerdeki bütün kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve nitelikli sunulabilmesi için gereken çalışmaları ele alacaklarını söyledi.


Toplantıda mahalle ve köylerdeki kamu hizmetlerinden yana beklentilerin konunun muhatapları tarafından cevaplandırılacağını belirten Pişkin, "Köylere Hizmet Götürme Birliğinin çalışma sezonunun sonuna yaklaşıyoruz. Şu an yaklaşık yüzde 90 gerçekleşme var. 2019 yılının çalışma programı kapsamında sadece bir işimiz kaldı. O da bittiği zaman çalışmalarımız yüzde 100 gerçekleşmiş oluyor." dedi.

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise mahalle muhtarlarımızla istişare halinde olduklarını dile getirdi.

Köy muhtarlarıyla birtakım çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kavaklıgil, ihtiyaçlara karşılık vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Toplantı sonunda mahalle ve köy muhtarlarına İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden gelen muhtar kimlik kartları teslim edildi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akgül ile diğer ilgililer katıldı.

Deniz Pişkin, Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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