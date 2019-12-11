Tosya'da muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.



Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıda, köy ve mahallelerdeki talepler ele alındı.



Pişkin, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçe merkezi ve köylerdeki bütün kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve nitelikli sunulabilmesi için gereken çalışmaların titizlikle yapıldığını söyledi.



Kamu hizmetlerinden yana beklentilerin cevaplandırılacağını belirten Pişkin, "Köylerimiz ve mahallerimizdeki sorunlar, talepler, görüşlerin değerlendirilmesi ve takibi için muhtarlar ile konunun muhatabı kurumları bir araya getirerek, ilçe merkezi ve köylerdeki bütün kamu hizmetlerinin vatandaşımıza daha nitelikli sunulabilmesini amaçlıyoruz. Yapılması gereken çalışmalar ile mevcut sorun ve taleplerin ele alınacak toplantımıza katıldığını için hepinize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ise Belediyecilik anlamında yaptıkları çalışmalarda vatandaşlar ile mahalle ve köy muhtarlarıyla hep istişare halinde olduklarını anlattı.



Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, kurum amirleri, il genel meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.