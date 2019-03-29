Son Dakika Haberleri: Tosya'da Muhtarlarla Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Tosya'da Muhtarlarla Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

51 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin'in başkanlığında seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.

Tosya'da Muhtarlarla Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin'in başkanlığında seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri nedeniyle düzenlenen seçim toplantısına Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılması için bütün tedbirlerin alındığının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, seçim güvenliğini tehlikeye düşürecek bir durum görülmesi durumunda muhtarların hemen güvenlik güçlerine bildirmeleri gerektiğini söyledi.

Toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir ilçe merkezinde alınan güvenlik tedbirlerini anlatarak oy kullanma saatleri ve oy sayımlarında her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Toplantıda konuşan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı seçimlerin güvenli ortamda yapılması için köylerde gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Toplantıya katılan mahalle ve köy muhtarlarına 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde güvenlik tedbirlerinin alındığı hatırlatılarak seçim günü olası bir durumda hemen güvenlik güçlerine bilgi verilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:51 Kaynak: İHA

Kastamonu, Deniz Pişkin, Tosya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



31 Mart Seçimi İptal Edilirse, Yeni Seçim 2 Haziran'da Yapılacak Galatasaray'dan UEFA Açıklaması: 75 Milyon Lira Ödendi Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 19:42:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya'da Muhtarlarla Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]