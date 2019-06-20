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Tosya'da öğretmenler doğayla buluştu

11 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde görev yapan 550 öğretmen, seminer döneminde doğa yürüyüşü ve piknik yaptı.

Tosya'da öğretmenler doğayla buluştu, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde görev yapan 550 öğretmen, seminer döneminde doğa yürüyüşü ve piknik yaptı.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Üçolukları mesire alanında düzenlenen etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimiyle birlikte öğretmenler için seminer döneminin başladığını söyledi.
Öğretmenlerin bir gününü doğada geçirdiğini belirten Pişkin, "Milli Eğitim Bakanımızın eğitim öğretime kattığı yeni vizyon ve enerjiyle yine yeni diyebileceğimiz uygulamalardan biri de seminer döneminde öğretmenlerin doğayla buluşturulması, dinlendirilmesi, doğa yürüyüşü, piknik ve müzik eğlence kapsamında onlara güzel bir gün yaşatılmasıdır. Öğretmenlerimizle yürüyüş yaptık. Kahvaltının ardından müzik dinletisi, halat çekme ve çuval yarışı gibi yarışmalar ve eğlence olacak." dedi.
Etkinlikle eğitimci kadroyu bir araya getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Pişkin, "Bir aile olduğu hissini yaşatabilmeyi hedefliyoruz. Kendilerini önemli hissetmelerini sağlamalıyız. Eğitmenlerin de eğitilmeye, eğitmenlerin de dinlendirilmeye, onlarında yeniden motivasyon kazanmaya ihtiyacı var." diye konuştu.
Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, Tosya Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ile öğretmenler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:17 Kaynak: AA
Kastamonu, Tosya, Güncel
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