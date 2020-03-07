Tosya'da okul servisleri denetlendi - Son Dakika
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Tosya'da okul servisleri denetlendi

7 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde trafik ekipleri okul servisi ve emniyet kemeri denetimi yaptı.

Tosya'da okul servisleri denetlendi, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde trafik ekipleri okul servisi ve emniyet kemeri denetimi yaptı.


İlçede trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan rutin kontroller artarak devam ediyor. Sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından uygulamalar şehrin farklı noktalarında devam ediyor.


Şehir merkezinde trafik kontrollerini sıklaştıran ekipler okul önünde okul servislerini ve ana caddeyi kullanan sürücülerde emniyet kemeri denetimi uygulaması yaptı. Okul çıkışında yapılan uygulama ilçenin Hükümet Caddesinde gerçekleştirildi. Fevzipaşa İlkokulu'na gelen okul servisleri ile caddeyi kullanan araçlar durdurularak emniyet kemeri ve evrak kontrolü yapıldı.


Yapılan uygulamada ekipler kural ihlali yapan ve evrakları eksik olanlar hakkında işlem yaparak trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.


Sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında uygulamalara devam edeceği bilgisine ulaşıldı. - KASTAMONU

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:25 Kaynak: İHA
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