Tosya'da Ormanlık alanda kesim yapan işçinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Dağçatağı köyü ormanlık alanda kesim yapan işçinin üzerine kestiği ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezine 22 km uzaklıkta bulunan Dağçatağı köyünde kesim işinin üstlenen firmanın orman ağaç kesim işinde çalışan Selahattin Ayhan (55) isimli işçinin üstüne iddialara göre kestiği ağaç düştü.

Aldığı darbe sonucu Selahattin Ayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine 112 sağlık ekibi, Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Selahattin Ayhan isimli şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlçe jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. - KASTAMONU