Tosya'da 'otobüs kazalarının önlenmesi' konulu toplantı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da 'otobüs kazalarının önlenmesi' konulu toplantı yapıldı - Son Dakika

Tosya'da 'otobüs kazalarının önlenmesi' konulu toplantı yapıldı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otobüs kazalarının önlemesine yönelik toplantı yapıldı.

Tosya'da 'otobüs kazalarının önlenmesi' konulu toplantı yapıldı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otobüs kazalarının önlemesine yönelik toplantı yapıldı.


İçişleri Bakanlığından gelen talimat doğrultusunda "Otobüs Kazlarının Önlenmesine Yönelik Toplantı" Kaymakam Deniz Pişkin'in başkanlığında gerçekleştirildi. İlgili kurum-kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda otobüs kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğine katkı sağlayacak hususlar ile sorunların işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesi gerektiği konuları masaya yatırıldı.


Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin; "İçişleri Bakanlığımızdan gelen talimat doğrultusunda "Otobüs Kazlarının Önlenmesine Yönelik Toplantı"; ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla; telafisi mümkün olmayan ve ağır kayıplara yol açan otobüs kazalarının önlenmesi, konuya daha fazla dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın arttırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesi amacıyla gerçekleştirildi" diye konuştu.


Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında düzenlenen toplantıya; Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü S. Murat Demirci, Tosya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Baş, Tosya-Tur Kooperatif Başkanı Salih Asil, Tosya-Seç Kooperatif Başkanı İsmail Kasap ve Tosya Seyahat Yetkilisi Muzaffer Bilget katıldı. - KASTAMONU

Deniz Pişkin, Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
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