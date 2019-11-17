Son Dakika Haberleri: Tosya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ağır yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Tosya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Tosya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ağır yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Tosya ilçesinin Marangozlar Sanayi Sitesinden şehir merkezine gelmekte olan N.Y. yönetimindeki 55 PN 316 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı.


Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü N.K., olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazanın ardından güvenlik güçlerince soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polisten kaçan araç ortalığı savaş alanına çevirdi! 6 araç zarar gördü
Ekipleri şaşkına çeviren manzara! Otomobil tırın altına girdi, 3 kişi can verdi Motosiklet çarptı, otomobil üstünden geçti! Dehşete düşüren anlar kameraya böyle yansıdı Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 05:28:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ağır yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]