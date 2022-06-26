Son dakika: Tosya'da otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Tosya'da otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı

26.06.2022 04:21

Son dakika 3. sayfa haberi: - Tosya'da otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otobüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

- Tosya'da otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otobüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya D-100 kara yolunun Çaykapı köyü mevkisinde İstanbul istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan 06 DE 9797 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelmekte olan 28 ABE 309 plakalı yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.Meydana gelen Trafik kazasında otobilde bulunan sürücü Hüseyin Etçi ile yolcu Miray Sane Etçi olay yerinde hayatını kaybetti.Kazada otobüsde yolcu olarak bulunan 16 kişi yaralandı.

Otobüste bulunan yolcuların ifadesine göre İstanbul istikametinden gelen otomobilin aniden şerit değiştirerekten otobüsün bulunduğu karşı şerite geçtiği ve otobüs ile kafa kafaya çarpıştığını söylediler.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Tosya D100 karayolunda meydana gelen Zincirleme Trafik Kazası sonrası Bölge Trafik ve İlçe Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Tosya'da otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Tosya'da otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı - Son Dakika
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