Tosya'da otomobil menfeze çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Tosya'da otomobil menfeze çarptı: 3 yaralı

07.01.2021 09:14
Tosya'da otomobil menfeze çarptı: 3 yaralı, System.String[]

KASTAMONU (İHA) Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KASTAMONU (İHA) Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Tosya şehir merkezinden İstanbul istikametine gitmekte olan Toros marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki atık su menfezi betonuna çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Tosya'da otomobil menfeze çarptı: 3 yaralı
Tosya'da otomobil menfeze çarptı: 3 yaralı

Kastamonu, İstanbul, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da otomobil menfeze çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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