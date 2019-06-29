Tosya'da otomobil takla attı: 2 yaralı
1 saat önce
Tosya'da otomobil takla attı: 2 yaralıKASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tosya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:47 Kaynak: İHA
'da otomobil takla attı: 2 yaralı
KASTAMONU - Kastamonu
'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Tosya Suluca
köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa
'dan Trabzon
istikametine gitmekte olan Hidayet Poyraz yönetimindeki 16 UAG 67 plakalı otomobil, Suluca köyü mevkiinde bariyerlere çarparak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil içinde bulunan T. Poyraz ve K.B. Poyraz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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