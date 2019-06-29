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Tosya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

1 saat önce

Tosya'da otomobil takla attı: 2 yaralıKASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tosya'da otomobil takla attı: 2 yaralı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Tosya Suluca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Trabzon istikametine gitmekte olan Hidayet Poyraz yönetimindeki 16 UAG 67 plakalı otomobil, Suluca köyü mevkiinde bariyerlere çarparak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil içinde bulunan T. Poyraz ve K.B. Poyraz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
Tosya'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:47 Kaynak: İHA
Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa
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