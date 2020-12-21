Tosya'da pandemi denetimleri sürüyor - Son Dakika

Tosya'da pandemi denetimleri sürüyor

21.12.2020 17:24
Tosya'da pandemi denetimleri sürüyor, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde covid-19 salgın hastalığına karşı alınan tedbirlerin denetimi aralıksız sürüyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde covid-19 salgın hastalığına karşı alınan tedbirlerin denetimi aralıksız sürüyor.

Halkın sağlığını korumak amacıyla ilçede covid-19 salgın hastalığına karşı alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı hususunda oluşturulan ekipler çarşı ve sokaklar ile işyerlerinde denetim yapıyor. İlçede pandemi denetimlerine katılan Kaymakam Deniz Pişkin vatandaşlara risklere karşı tedbir alınması ve kurallara uyulması konularını hatırlatıyor.

Pandemi denetimlerine bizzat katılan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin son olarak ilçedeki fabrika ve büyük üretim tesislerinde pandemi denetiminde bulundu. İşyeri denetimlerini fabrikalarda sürdürdüklerinin altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin yaptığı açıklamada; "Pandemi tedbirleri ile ilgili iş yeri denetimlerimizi çok sayıda insanın bir arada çalıştığı iş yerleri ve fabrikalarda sürdürüyoruz. Bugün 180 kişinin istihdam edildiği büyük fabrika ve üretim tesislerini ziyaret ederek salgınla ilgili tedbirlerin yerindeliğini denetledik. Bu denetimler kapsamında fabrikalardaki üretim sahaları, dinlenme alanları, yemekhane, lavabolar ve diğer ortak sosyal kullanım alanları başta olmak üzere salgın riskinin önlenmesi adına alınabilecek her türlü tedbirin üzerinde hassasiyetle duruyor, işverenlerimize rehberlik ederek alınabilecek ilave tedbirler hakkında önerilerimizi de dile getiriyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Tosya'da pandemi denetimleri sürüyor
Tosya'da pandemi denetimleri sürüyor
Tosya'da pandemi denetimleri sürüyor
Tosya'da pandemi denetimleri sürüyor
Tosya'da pandemi denetimleri sürüyor
Tosya'da pandemi denetimleri sürüyor
Tosya'da pandemi denetimleri sürüyor

Deniz Pişkin, Kastamonu, Fabrika, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da pandemi denetimleri sürüyor - Son Dakika


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