Son Dakika Haberleri: Tosya'da "Patiler Üşümesin" Projesi

Tosya'da "Patiler Üşümesin" Projesi

1 saat önce

Tosya Kaymakamlığı tarafından sokak hayvanlarına barınak yapılabilmesi için "Patiler Üşümesin" projesi başlatıldı.

Tosya'da
Tosya Kaymakamlığı tarafından sokak hayvanlarına barınak yapılabilmesi için "Patiler Üşümesin" projesi başlatıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların iyice soğumasıyla birlikte sığınacak bir yer bulamayan kedi ve köpeklerinin birçoğunun zor durumda olduğunu söyledi.


Sokakta kalan hayvanların bir yandan soğukla bir yandan da açlıkla mücadele ettiğini belirten Pişkin, "Tosya Kaymakamlığı olarak 'Patiler Üşümesin' adıyla bir proje başlatıyoruz. Bu proje doğrultusunda topladığımız yardım ve bağışlarla yaptıracağımız çok sayıda kedi ve köpek barınağını, belediyemizle işbirliği içinde ilçemizin uygun yerlerine bırakacağız." dedi.

Projede, Tosya Belediyesi başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların, Tosya Marangozlar Odası öncelikli olmak üzere tüm meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının, hayvanseverlerin, öğrencilerin ve vatandaşların paydaşı olarak yer alacağını ifade eden Pişkin, destek olmak isteyenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:02 Kaynak: AA

Tosya, Güncel
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