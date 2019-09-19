Tosya'da pirinç hasadı başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde lezzeti dünyaca bilinen Tosya pirincinde hasat başladı.



Hasat mevsimin başlamasıyla birlikte pirinçte ilk hasat Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in katılımıyla gerçekleşti. İlçenin Çaybaşı köyünde ilk hasadın yapılması ile birlikte Tosya Pirincinin hasadına başlanılmış oldu.



Biçerdöverin tarlaya getirilmesin hasat mevsiminin bereketli ve bol kazançlı olması için dua yapıldı. Yapılan duanın ardından biçerdöver ile Tosya Pirincinin ilk hasadı yapıldı. Çeltikleri inceleyen Kaymakam Deniz Pişkin hasat hakkında çiftçilerden bilgi aldı.



Birlikteliğin sağlanarak tarımla ilgili kurum yöneticilerinin hasat mevsimine katılımlarının Tosya Pirinci ve Tosya tarımı için önemli olduğunu dikkat çeken çiftçiler; hasat mevsimi açılışına katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.



İlk hasat gününde katılımcılara pirincin lezzetini tattırmak ve kalitesini göstermek amacıyla katılımcılara pilav ikramında bulunan banka yetkilileri Tosya Pirincinin her zaman yanında olduklarını ve desteklerinin aralıksız devam edeceğini söyleyerek bereketli ve bol kazançlı hasat mevsimi dileklerini iletti.



Çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat mevsimi dileyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, çiftçinin her zaman yanında olduklarının altını çizerek pirincin tanıtımı için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.



Tarlada yaptığı incelemenin ardından çeltiğin durumu hakkında çiftçilerden bilgi alan Kaymakam Deniz Pişkin, "Devrez Ovası'ndaki verimli topraklarda yetişen, kalitesiyle ve lezzetiyle özgünlüğü olan, beyaz altın Tosya Pirincinin hasat zamanı geldi. Baharla birlikte ekimi yapılan pirincin bugün hasadına başladık. Burada toprak öylesine cömert ki; sen onu bir sabanla gıdıklıyorsun, tutup sana hasatla gülüyor. Hasadın tüm çiftçilerimize bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu. - KASTAMONU