Son Dakika Haberleri: Tosya'da Sağlık Tek Noktada Toplanıyor

Tosya'da Sağlık Tek Noktada Toplanıyor

1 saat önce

Tosya Belediyesi, sağlık hizmetlerini tek noktada toplayabilmesi için çalışmalarını devam ettiriyor.

Tosya'da Sağlık Tek Noktada Toplanıyor, System.String[]
Tosya Belediyesi, sağlık hizmetlerini tek noktada toplayabilmesi için çalışmalarını devam ettiriyor.

Tosya Belediye Başkanı Kazım, ilçede Şahin Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve eskiden adliye lojmanı olarak kullanılan hizmet binasının yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Proje ihalesi tamamlandıktan sonra hızlıca yapım ihalesi yapılan ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezinin tek çatı altında birleştirileceği yatırım için ilk kazma vuruldu. Eski Adliye Lojmanının yıkımı tamamlanırken Başkan Kazım Şahin, teknik ekibiyle birlikte proje üzerinde fikir alışverişi yaptı.

Başkan Kazım Şahin, çalışmaların planlanan süre içinde bitirileceğini ifade ederek, "İlçemizin sağlık alanında daha ileriye gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve verilen hizmetlerin de verimli olması için sürekli olarak proje üretiyoruz. İnşallah yıkımı tamamlanan adliye lojmanının yerine de önümüzdeki günlerde yeni hizmet binamızın temelini atacak ve vatandaşlarımızın daha kolay hizmet almasını sağlayacağız" dedi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:26 Kaynak: İHA

Bahçelievler, Tosya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor

Son Dakika! ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir Balyoz Davasına Bakan 50 Eski Hakim Savcı Hakkında Kovuşturma İzni Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:29:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya'da Sağlık Tek Noktada Toplanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]