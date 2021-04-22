Tosya'da Seralar Kontrol Edildi - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seracılık projesinden yararlanan çiftçilerin seraları kontrol edildi.

Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Çakar ve müdürlük kontrol ekibiyle birlikte "Seracılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ilçede üretim yapılan seraları kontrol etti. İl Gıda Tarım Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Seracılığın Geliştirilmesi Projesi"nin kabul edilmesiyle birlikte proje yararlanıcılarının seralarını yerinde incelemek ve projeye uygunluğunun tespitini yapmak amacıyla proje kontrol ekibi tarafından seralar kontrol edilerek projeye uygunluğu denetledi.

Seraları kontrol edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken ilçemizde seracılığı geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Seracılığın Geliştirilmesi Projesi kabul edildi. Proje kapsamında ilçemizde 25 çiftçiye sera naylonu desteği yapıldı. İlçe Gıda Tarım Orman Müdürü Ali Çakar ve kontrol ekibi ile birlikte seraların projeye uygunluğunu kontrol ettik. Bütün seracılarımıza bütün üreticilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum" diye konuştu. - KASTAMONU