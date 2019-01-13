Tosya'da Sobadan Zehirlenen Anne ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı
1 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.
Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde, bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Tosya Harsat Mahallesi 122. Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D.K. (74) adlı yaşlı kadın ile oğlu M.K. (49) sabah saatlerinde ısınmak için kömür sobasını yaktı. Öğlen saatlerinde eve gelen M.K.'nin kızı, babaannesi ve babasının yerde baygın halde yattığını görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından etkilendiği anlaşılan anne ve oğlunu ambulansla Tosya Devlet Hastanesi
'ne sevk etti. Anne
ve oğlu hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:36 Kaynak: İHA
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