Son Dakika Haberleri: Tosya'da Sokak Hayvanları İçin Kulübe

Tosya'da Sokak Hayvanları İçin Kulübe

1 saat önce

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 'Patiler üşümesin' kampanyası kapsamında sokak hayvanları için yaptırılan kulübeler ilçenin farklı noktalarına yerleştirildi.

Tosya'da Sokak Hayvanları İçin Kulübe, System.String[]
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 'Patiler üşümesin' kampanyası kapsamında sokak hayvanları için yaptırılan kulübeler ilçenin farklı noktalarına yerleştirildi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sokak hayvanları için  'Patiler üşümesin' kampanyası başlattı. Kampanyaya Tosya Belediyesi, Tosya Marangozlar Odası, hayvan severler ve öğrenciler destek verdi. Kampanya kapsamında, sokak hayvanları için kulübüler yaptırıldı. Yaptırılan ilk kulübüler öğrencilerin de katıldığı programla ilçenin farklı noktalarına yerleştirildi. Kaymakam Deniz Pişkin, kampanyaya desteklerinden dolayı ilçe sakinlerine teşekkür etti. Bu kampanya ile birlikte ortak bir çözüm ürettiklerini kaydeden Kaymakam Pişkin, "Burada amacımız; ilçemizdeki sokak hayvanları meselesine hem onları hem de insanları mağdur etmeyecek şekilde ortak bir çözüm üretmekti. Hem soğukla, hem de açlıkla mücadele eden bu hayvanlara, 'sağlıklı barınaklar oluşturabilir miyiz' ilk etapta düşüncemiz buydu. Bu barınakları herkesin mutabık olacağı, kimsenin rahatsızlık duymayacağı noktalara taşıdıktan sonra ilçe merkezinde vatandaşlarımızın köpeklerden duydukları tehdit ve korkular bir nebze olsun bertaraf edilmiş olacak. Bu kulübeleri daha çok şehir merkezinin dışına koyacağız. Oralarda beslemeyi sürdüreceğiz ve bu şekilde onların şehre inmeyeceğini de düşünüyoruz. Sağlıklı bir barınma ve beslenme ortamı sunduğumuzda artık köpeklerimizi şehir merkezinde göremeyeceğimizi ümit ediyorum" dedi. Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, projenin önemine dikkat çekerek, "İnşallah Türkiye'ye örnek bir proje olur diye ümit ediyor, destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:33 Kaynak: DHA

Kastamonu, Tosya, Güncel
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