Son Dakika Haberleri: Tosya'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Tosya'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

2 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sokak hayvanları kısırlaştırılıyor.

Tosya'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sokak hayvanları kısırlaştırılıyor.


İlçe merkezinde ve çevresinde bulunan sokak köpeklerinin kısırlaştırma çalışmaları başladı. İlçe faaliyet gösteren bir veteriner kliniği ile anlaşan Tosya Kaymakamlığı, sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı. Hayvan severlerin de yardımlarıyla kliniğe getirilen sokak köpekleri, yapılan başarılı operasyonun ardından tekrar yaşam alanına bırakılarak normal yaşamına devam ediyor.


Sokak köpeklerine sağlıklı ortamda operasyon yapıldığının altını çizen Veteriner Hekim Zeliha Karatoprak, "Muayenehanemizi sterilize ederek hazır tutuyoruz. Sokak köpekleri bize getirildiğinde sağlıklı ortamda yaptığımız operasyonla kısırlaştırıyoruz" dedi.


Kısırlaştırma çalışmalarının Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatıldığına dikkat çeken Kaymakam Deniz Pişkin ise, "Tosya Kaymakamlığımızın finanse ettiği sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışmalarına bugün itibariyle başladık. Kısırlaştırma işlemlerini bizler için indirim yaparak gerçekleştiren veteriner muayenehanesine, hayvanları operasyona getiren ve operasyon sonrası sağlık durumlarıyla yakından ilgilenen hayvansever hemşehrimiz Orhan Taviloğlu'na teşekkür ediyorum. Üçoluklar Mevkiine yeni bırakılan sahipsiz yavru köpekler de şimdilik bizim gözetimimiz altında" diye konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gri listede bulunan Harun Başlık adlı terörist etkisiz hale getirildi
Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip LPG'ye 3 kuruş zam geldi İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:33:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]