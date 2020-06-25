Tosya'da son bir haftadır yeni vaka görülmedi - Son Dakika

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, son bir haftadır ilçede pozitif vaka görülmediğini açıkladı.



Alınan tedbirler nedeniyle Haziran ayının başından itibaren hızı kesilen korona virüs salgın hastalığı geçtiğimiz günlerde Tosya ilçesinde durma noktasına gelmişti. İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, durma noktasına gelen salgın hastalığa ilişkin açıklamalarda bulunarak son bir haftadır hiç pozitif vaka görülmediğini söyledi. Kaymakam Deniz Pişkin yaptığı açıklamada, "Tosya'da bir haftadır hiç pozitif vakamız olmadı. Haziran ayının başından itibaren hız kesmeye başlayan vaka sayımız, 15 Haziran'a doğru durma noktasına gelmişti. Son bir haftada ise hiç vakamız yok. Birlikte başaracağız demiştik, birlikte başardık. Teşekkürler Tosya.İlçemizde korona virüs salgınıyla mücadelede elde edilen bu iyi neticenin artarak devamı ve salgından tamamen kurtulabilmemiz için her mekan ve zamanda temel kuralımız: maske, mesafe ve temizlik" diye konuştu. - KASTAMONU