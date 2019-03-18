Tosya'da Spor Merkezi Açıldı

Tosya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde spor merkezi açıldı.

Tosya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde spor merkezi açıldı.





Mehmet Erkaragülle Spor Salonu'nda açılan merkezin kurdelesini, Kaymakam Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin ve protokol üyeleriyle birlikte kesti.





Açılışta konuşan Kaymakam Pişkin, özellikle gençleri sportif faaliyetlere yönlendirebilme ve bu alanlarda daha çok vakit geçirebilmelerini sağlayabilme gayreti içinde olduklarını söyledi.





Gençlere bu anlamda yeni alanlar açarak imkan tanıdıklarını belirten Kaymakam Pişkin, şunları kaydetti:



"Daha önce Kaymakamlığımız bir takım malzemeleri alıp teslimini yapmıştı Tosya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürümüze. Bugün de Belediyemizin temin ettiği özellikle fitness aletleriyle ve bilardosuyla zengin bir malzeme takımını teslim ettik ve açılışını yaptık. Daha önce yine Belediye Başkanımız bütün okullarımıza birer masa tenisi hediye etmişti. Tosya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürümüzün çalışmalarına katkı sunmak, gençlerimizin sportif faaliyetlerine yönlendirilmesi ve sağlıklı bir nesil yetiştirilebilmesinin sadece Müdürlüğümüzün meselesi olmadığını göstermek adına, Kaymakamlık ve Belediye olarak bütün imkanlarımızla destek olmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun."



Başkan Şahin ise her türlü sosyal ve kültürel projeye destek vermeye hazır olduklarını söyledi.



Törene, Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ayşegül Kale, Tosya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Keskin, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Tosya İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü İsmail Çalışkan, Tosya OSB Bölge Müdürü Nihat Küçükkasap, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bilal Azizoğlu ve protokol üyeleri katıldı.

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