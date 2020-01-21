Tosya'da SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı - Son Dakika
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Tosya'da SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı

6 saat önce

Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2020 yılı faaliyet dönemi için mütevelli heyeti seçimi yapıldı.

Tosya'da SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı, System.String[]

Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2020 yılı faaliyet dönemi için mütevelli heyeti seçimi yapıldı.

Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında SYDV mütevelli heyetinde görev yapmak üzere 1 köy ve 1 mahalle muhtarının seçimi amacıyla İlçe Halk Kütüphanesi konferans salonunda toplantı düzenlendi.


Yenidoğan Köyü Muhtarı Refik Eşit ile Şehreküstü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük, oy birliğiyle mütevelli heyetinde görevlendirildi.


Yeni seçilen muhtarları tebrik eden Pişkin, 2019 yılı mütevelli heyetinde görev yapan muhtarlara da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.


Toplantıya Tosya SYDV Müdürü Recep Keçeci ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Deniz Pişkin, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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