Tosya'da SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı - Son Dakika

Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2021 yılı faaliyet dönemi için mütevelli heyeti seçimi yapıldı.

Kaymakam Pişkin'in başkanlığında SYDV Mütevelli Heyetinde görev yapmak üzere 1 köy ve 1 mahalle muhtarının seçimi amacıyla Fatih Ortaokulu konferans salonunda toplantı düzenlendi.

Hocafakı Mahallesi Muhtarı Bahattin Zengin ve Kayaönü Köyü Muhtarı Galip Yaman, oy birliğiyle mütevelli heyet üyeliğine seçildi.

Yeni seçilen üyeleri tebrik eden Pişkin, 2020 yılında mütevelli heyetinde görev yapan üyelere de teşekkür etti.