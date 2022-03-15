Tosya'da telefon direklerinden 400 metre kablo çalındı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gökçeöz köyü ile Akseki köyü arasında yaklaşık telefon direklerin üzerindeki yaklaşık 400 metrelik kablo çalındı.

Olay, Tosya ilçe merkezine bağlı Gökçeöz köyü ile Akseki köyü arasında kalan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki köy arasında bulunan telefon direklerinden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yaklaşık 400 metre uzunluğunda kablo çaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olayla ilgili jandarmaya ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - KASTAMONU