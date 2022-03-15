Tosya'da telefon direklerinden 400 metre kablo çalındı - Son Dakika
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Tosya'da telefon direklerinden 400 metre kablo çalındı

15.03.2022 15:01
Tosya'da telefon direklerinden 400 metre kablo çalındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gökçeöz köyü ile Akseki köyü arasında yaklaşık telefon direklerin üzerindeki yaklaşık 400 metrelik kablo çalındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gökçeöz köyü ile Akseki köyü arasında yaklaşık telefon direklerin üzerindeki yaklaşık 400 metrelik kablo çalındı.

Olay, Tosya ilçe merkezine bağlı Gökçeöz köyü ile Akseki köyü arasında kalan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki köy arasında bulunan telefon direklerinden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yaklaşık 400 metre uzunluğunda kablo çaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olayla ilgili jandarmaya ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Tosya'da telefon direklerinden 400 metre kablo çalındı

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Kastamonu, Akseki, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da telefon direklerinden 400 metre kablo çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tosya'da telefon direklerinden 400 metre kablo çalındı - Son Dakika
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