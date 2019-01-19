Tosya'da Tır Kazası: 1 Yaralı
34 dakika önce
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen tır kazasında 1 kişi yaralandı.
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde meydana gelen tır kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Tosya istikametinden Samsun
istikametine seyir halinde olan Serdar M. idaresindeki 28 K 6377 plakalı tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çevlik Kavşağı'nda bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Serdar M. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası D-100 karayolu kısa süreli araç trafiğine tek taraflı kapandı.
İlçe Bölge Trafik ve Jandarma
ekipleri kaza yerinde emniyet tedbirleri alarak inceleme başlattı. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:19 Kaynak: İHA
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