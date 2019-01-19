Son Dakika Haberleri: Tosya'da Tır Kazası: 1 Yaralı

Tosya'da Tır Kazası: 1 Yaralı

34 dakika önce

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen tır kazasında 1 kişi yaralandı.

Tosya'da Tır Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen tır kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tosya istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan Serdar M. idaresindeki 28 K 6377 plakalı tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çevlik Kavşağı'nda bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Serdar M. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası D-100 karayolu kısa süreli araç trafiğine tek taraflı kapandı.

İlçe Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri kaza yerinde emniyet tedbirleri alarak inceleme başlattı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

Samsun, Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa
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