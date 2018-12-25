Tosya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
13 dakika önce
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 karayolu Ortalıca
Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tosya istikametinden Samsun
istikametine seyir halinde olan, henüz sürücüsü tespit edilemeyen MS 861 D plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası yol emniyeti alınarak D-100 karayolunda trafik akışı güvenli şekilde sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:59 Kaynak: İHA
İspanya'da Mucize Kurtuluş! Üzerinden Otobüs Geçen Kadın Ölümden Döndü
Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral, Sette Kaza Geçirdi!
Tuvalette Doğum Yapan Anne, Bebeğini Çöp Kovasına Atıp Kaçtı
Ağabeyine Kurşun Yağdıran Zanlı, Karakoldaki İfadesinde "Namus Yüzünden Yaptım" Dedi