Son Dakika Haberleri: Tosya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tosya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

13 dakika önce

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tosya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Ortalıca Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tosya istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan, henüz sürücüsü tespit edilemeyen MS 861 D plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası yol emniyeti alınarak D-100 karayolunda trafik akışı güvenli şekilde sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:59 Kaynak: İHA

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa
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