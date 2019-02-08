Son Dakika Haberleri: Tosya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tosya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

31 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tosya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Hüselekoğlu (68) yönetimindeki 37 KE 877 plakalı otomobil, Ortalıca köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Sıddıka Hüselekoğlu (62) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:36 Kaynak: AA

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