Tosya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
31 dakika önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Hüselekoğlu (68) yönetimindeki 37 KE 877 plakalı otomobil, Ortalıca köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Sıddıka Hüselekoğlu (62) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:36 Kaynak: AA
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