Tosya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:55 Kaynak: İHA
'nun Tosya
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Suluca
köyünde, İstanbul
'dan Samsun
istikametine giden Cüneyt Yazar (28) yönetimindeki 34 JZ 3586 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki tepeliğe çarptı. Kazada araç sürücüsü Cüneyt Yazar ve yolcu olarak bulunan Mustafa Gürbüz
(30) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU
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