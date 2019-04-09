Son Dakika Haberleri: Tosya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tosya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tosya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Suluca köyünde, İstanbul'dan Samsun istikametine giden Cüneyt Yazar (28) yönetimindeki 34 JZ 3586 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki tepeliğe çarptı. Kazada araç sürücüsü Cüneyt Yazar ve yolcu olarak bulunan Mustafa Gürbüz (30) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:55 Kaynak: İHA
D-100 Karayolu, Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa
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