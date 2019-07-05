Tosya'da trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:53 Kaynak: İHA
'nun Tosya
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre İstanbul
'dan Tosya istikametine gitmekte olan Mustafa Ö. yönetimindeki 34 NV 1142 plakalı otomobil, yine aynı yönde gitmekte olan seyir halindeki WI BH 28 yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan H.B. (7) ve B.B. (12) ile sürücü M.Ö. (55) olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçleri kaza sonrası inceleme başlattı. - KASTAMONU
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