Son Dakika Haberleri: Tosya'da trafik tedbirleri artırıldı
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Tosya'da trafik tedbirleri artırıldı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tatil dönüşü trafik tedbirlerini artırdı.

Tosya'da trafik tedbirleri artırıldı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tatil dönüşü trafik tedbirlerini artırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde bayram öncesi trafik akışının daha düzenli olması için trafik tedbirleri artırılmıştı. Bayram öncesi dönüşlerde dahil olmak üzere alınan trafik tedbirleri devam ediyor.

Bayramın sona ermesiyle dönüş yoluna geçen tatilciler D-100 Karayolunda yoğunluk oluştururken Tosya polisi trafik akışının düzenli sağlanması için kavşaklarda güvenlik tedbirlerini artırdı. Kavşak çalışmalarının devam ettiği Tosya Çankırı Kavşağında polis ekipleri tedbir nöbeti tutuyor. Uzun kuyrukların oluştuğu kavşakta ekipler kontrollü şekilde trafik akışını sağlayarak muhtemel kazaların önüne geçiyor.

Trafiğin yoğun olarak yaşandığı D-100 Karayolunda trafik ekipleri 24 saat tedbir alırken Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü ve Bölge Trafik Denetleme Büro Amirinden son durum hakkında sürekli bilgi alıyor. - KASTAMONU
İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Polis, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:59 Kaynak: İHA
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