Son Dakika Haberleri: Tosya'da traktör devrildi: 1 ölü
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Tosya'da traktör devrildi: 1 ölü

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Suluca köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tosya'da traktör devrildi: 1 ölü, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Suluca köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Suluca köyünde 57 yaşındaki Ahmet Ç. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan Ahmet Ç, olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Ç'nin cenazesi, Tosya devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaza yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu, Suluca, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:27 Kaynak: İHA
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