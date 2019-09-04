Tosya'da traktör devrildi: 1 ölü

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Suluca köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Suluca köyünde 57 yaşındaki Ahmet Ç. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan Ahmet Ç, olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Ç'nin cenazesi, Tosya devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaza yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU