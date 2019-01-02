Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.
Tosya Emniyet Müdürlüğünce ilçede yapılan rutin kontroller sırasında 2 kişi üzerinde, 188 kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede huzur ve güveni sağlamak için güvenlik güçlerinin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:38 Kaynak: AA
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