Son Dakika Haberleri: Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu

Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Tosya Emniyet Müdürlüğünce ilçede yapılan rutin kontroller sırasında 2 kişi üzerinde, 188 kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede huzur ve güveni sağlamak için güvenlik güçlerinin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:38 Kaynak: AA

Kastamonu, Tosya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı

Son Dakika! AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı İYİ Parti'den İstifa Eden İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 19:05:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]