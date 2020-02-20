Tosya'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Tosya'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Tosya'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle hayvanların yem bulmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Özellikle yabani hayvanların kış mevsiminde hayatta kalma mücadelesi verdiklerini belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"Doğal yaşam bakımından oldukça zengin bir bölgede yaşıyoruz. Bu güzellikleri, doğal dengenin önemli unsurları arasında yer alan yabani hayvanlar ile de paylaşıyoruz. Doğal dengenin bozulması halinde insan yaşamının da olumsuz etkileneceği bir gerçektir. Sürdürülebilir bir yaban hayatı için kış aylarının zor geçtiği dönemlerde doğaya yem bırakılması, ülkemizde bir alışkanlık haline geldi. Bizler de Tosya'mızın yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan yabani hayvanların yaşam bölgelerinin yakınlarına ve geçiş güzergahlarına yem bıraktık. Gerek duyulduğu dönemlerde bu yemleme çalışmasına devam edeceğiz."

Yemleme çalışmasına Tosya Doğa Koruma ve Milli Park Şefi Derya Kayacı ile hayvanseverler katıldı.

Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Koronavirüs sebebiyle ölü sayısı her geçen artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yürekleri burktu Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 18:16:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tosya'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]