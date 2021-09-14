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Tosya'da 'Yalnız Değilsiniz' projesi üçüncü kez uygulanacak - Son Dakika

Tosya'da 'Yalnız Değilsiniz' projesi üçüncü kez uygulanacak

14.09.2021 16:30
Tosya'da 'Yalnız Değilsiniz' projesi üçüncü kez uygulanacak, System.String[]

Tosya Kaymakamlığı tarafından ilk olarak 2017 yılından beri başarıyla uygulanan 'Yalnız Değilsiniz' projesi yeni yılda da devam edecek.

Tosya Kaymakamlığı tarafından ilk olarak 2017 yılından beri başarıyla uygulanan 'Yalnız Değilsiniz' projesi yeni yılda da devam edecek.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından yardıma ve bakıma muhtaç yaşlılar için başlatılan 'Yalnız Değilsiniz' projesi, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bu yıl 4'üncü kez uygulanacak. Projenin ilk olarak 2017 yılında bir yıl başarıyla uygulandıktan sonra geçtiğimiz yıl süresinin uzatıldığını hatırlatan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, bu yıl projenin dördüncü kez kabul edildiğini belirterek, "Tosya Kaymakamlığımız tarafından hazırlanan ve ilk olarak 2017 yılında uygulamaya koyduğumuz projemiz dördüncü kez kabul edildi. Oluşturduğu toplumsal fayda ve talep artışı göz önüne alınarak projemizin bir yıl daha uzatılması yönündeki talebimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından kabul edildi. Projemizin amacı; ilçe merkezi ve köylerimizdeki muhtaçlığı tespit edilen yaşlı, engelli ve hasta olup bakacak kimsesi olmayan, yardıma ve bakıma muhtaç ancak huzur evi hizmeti istemeyen yaşlıların, kendi bulundukları sosyal çevreden ayrılmadan, evde bakım hizmeti ihtiyaçları karşılanarak onları sosyal hayatın içinde tutmaktır. 'Yalnız Değilsiniz' adıyla hazırladığımız proje ile bu kapsamdaki 80 yaşlı ve engellimizin; bir yıl boyunca ev temizliği, yemek yapımı, zorunlu ev eşyalarının temini ve kişisel bakım hizmetinin evlerinde görülmesini sağlayacağız. Tosya'mıza hayırlı olsun" dedi. - KASTAMONU

Tosya'da 'Yalnız Değilsiniz' projesi üçüncü kez uygulanacak
Tosya'da 'Yalnız Değilsiniz' projesi üçüncü kez uygulanacak
Tosya'da 'Yalnız Değilsiniz' projesi üçüncü kez uygulanacak

Deniz Pişkin, Kastamonu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tosya'da 'Yalnız Değilsiniz' projesi üçüncü kez uygulanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tosya'da 'Yalnız Değilsiniz' projesi üçüncü kez uygulanacak - Son Dakika
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