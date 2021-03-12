Tosya'da yaşanan ağaç kurulukları, uzman ekiplerce araştırılacak - Son Dakika

KASTAMONU'nun Tosya ilçesine erozyonla mücadele kapsamında dikilen fidanların kuruması üzerine uzman ekip kuruldu. Yurt içi ve yurt dışından gelen uzman ekip, ağaçların kuruma sebebini araştıracak.

Tosya Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde bulunan, erozyonla mücadele amacıyla geçmiş yıllarda fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmaları yapılan ormanlık alanlarda bulunan ağaçların kuruması üzerine kurulan araştırma ekibi, ilk incelemesini yaptı. Tosya Orman İşletme Müdürü Erol Çınkır'ın ev sahipliği yaptığı karaçam ve kızılçam ormanlarında yaşanan ağaç kuraklıkları üzerine inceleme yapan ekip, bölgeye gelerek ağaçlardan ve topraktan örnekler aldı.

KURULAN EKİPTE YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN İSİMLER VAR

Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden gelen isimler, ormanlık arazideki ilk incelemesini yaptı. Ekipte, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hatice Tuğba Doğmuş Lehtijarvi, İskoçya Aberdeen Üniversitesi'nden Prof. Dr. Steve Woodward, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Oskay ve Kastamonu Üniversitesinden Dr. Mertcan Karadeniz yer aldı. ?Çınkır, inceleme yapan ekibe bölgenin iklim şartları hakkında bilgi verdi. Bölgeden alınan örnekler, inceleme yapılmak üzere yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelere götürüldü.