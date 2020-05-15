Tosya'da yaya kaldırımları yenileniyor - Son Dakika

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe genelinde zamanla tahrip olmuş tüm yaya kaldırımlarının yenileneceğini açıkladı.



Kavaklıgil, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin, 100. Yıl Caddesi başta olmak üzere ilçenin birçok sokağında yenileme çalışmalarını tamamladığını söyledi.



Bu kapsamda kent merkezindeki en büyük caddelerden biri olan Çanakkale Şehitleri Caddesi'ne de ilk kazmanın vurulduğunu belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:



"Önceliğimiz her zaman dile getirdiğimiz gibi insan odaklı hizmetler ortaya koymak. Bu yüzden hemşehrilerimizin de takdir ettiği gibi enerjimizin çoğunu son zamanlarda yaya kaldırımlarının yenilenmesi için harcıyor, kaliteli ve verimli hizmet ortaya koyuyoruz. Bir kentin yüz akı ortak yaşam alanlarının düzgün olması ve iyi bir şekilde tesis edilmesidir. Başta değerli hemşehrilerimiz yaşadığı şehirde huzur bulmalı, dışarıdan kentimize gelenler ise mamur edilmiş bir Tosya ile karşılaşmalı."