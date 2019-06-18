Tosya'da yaz Kur'an kursları başladı
1 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:51 Kaynak: AA
'nun Tosya
ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.
"Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kurslarının açılışı dolayısıyla Aşağı Tekke Camisi'nde program düzenlendi.
Kaymakam Deniz Pişkin
, kurslara katılan öğrencilere başarı dileyerek, öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından hazırlanan kitaplarla çeşitli hediyeler dağıttı.
Programa Müftü
Vekili Nuri İbrahim Ateş
, veliler ve öğrenciler katıldı.
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