Son Dakika Haberleri: Tosya'da yaz Kur'an kursları başladı
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Tosya'da yaz Kur'an kursları başladı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.
"Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kurslarının açılışı dolayısıyla Aşağı Tekke Camisi'nde program düzenlendi.
Kaymakam Deniz Pişkin, kurslara katılan öğrencilere başarı dileyerek, öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan kitaplarla çeşitli hediyeler dağıttı.

Programa Müftü Vekili Nuri İbrahim Ateş, veliler ve öğrenciler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:51 Kaynak: AA
Kastamonu, Tosya, Güncel
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