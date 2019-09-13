Son Dakika Haberleri: Tosya'da yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Tosya'da yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Zincirlikuyu köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tosya'da yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Zincirlikuyu köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan Şükrü Y. (68) yönetimindeki 34 BYL 812 plakalı otomobil, Tosya'da Zincirlikuyu köyü mevkisine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Şükrü Y. (68) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Havva Y. (61) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası emniyet güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Zincirlikuyu, Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomotiv devi Tofaş üretime ara veriyor
Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Davutoğlu'nun ardından eski milletvekili Feramuz Üstün de AK Parti'den istifa etti CHP'li başkanlar, Erdoğan'dan 6 maddelik talepte bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 12:56:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya'da yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]