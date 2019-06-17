Son Dakika Haberleri: Tosya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bin 22 öğrenci katıldı
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Tosya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bin 22 öğrenci katıldı

1 saat önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede ilk defa düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bin 22 öğrencinin katıldığını açıkladı.

Tosya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bin 22 öğrenci katıldı, System.String[]
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede ilk defa düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bin 22 öğrencinin katıldığını açıkladı.

Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ÖSYM'ye yapmış oldukları taleplerin olumlu değerlendirilmesi sonucu Tosya'nın ÖSYM sınav koordinasyon merkezlerinden biri olarak ilan edildiğini söyledi.
Sınavlara bin 22 öğrencinin katıldığını belirten Pişkin, şunları kaydetti :
"Yaklaşık 500 görevlimizin görev aldığı sınavlar 8 binada gerçekleştirildi. Öğrencilerimize sessiz ve sakin bir sınav ortamı oluşturmak adına ilçede ki farkındalık gerçekten bizleri ziyadesiyle memnun etti. Çünkü bu tür kazanımlar ilçe adına prestij kazanımlarıdır. Tosya'nın sınav merkezlerinden biri olarak ilan edilmesi Tosya'nın prestijine ve sosyal anlamdaki kazanımlarına katkısı olacaktır. Tosya'nın bundan böyle gerek açıköğretim sınavları, gerek KPSS sınavları olmak üzere her türlü sınavı kendi bünyesinde ve kendi merkezinde yapabilmesi için çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecek. Katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ederim."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:54 Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Tosya
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