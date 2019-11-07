Son Dakika Haberleri: Tosya'da yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

Tosya'da yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

7 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Tosya'da yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde şehir merkezinde ikamet eden yaşlı kadın iddiaya göre balkonun kapısını açtığında dengesini kaybederek aşağı düştü. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Yaşlı kadının cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
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