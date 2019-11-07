Tosya'da yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
7 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde şehir merkezinde ikamet eden yaşlı kadın iddiaya göre balkonun kapısını açtığında dengesini kaybederek aşağı düştü. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Yaşlı kadının cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KASTAMONU
Hırsızlık zanlısı kadından, gazetecilere tepki: Benim bu videom Maraş'ı sallar düdük Gerçeği bayide öğrendi! Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıktı Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti" Eşinin banyoya saat görünümlü gizli kamera koyduğunu fark eden kadın, suç duyurusunda bulundu