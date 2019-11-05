Tosya'daki arıcılar tek çatı altında birleşiyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin'in öncülüğünde ve organizesinde arıcılarla düzenlenen geniş çaplı toplantıda arıcıların kooperatif çatısı altında birleşme kararı çıktı.



Tosya arıcıları tek bir çatı altında birleşiyor. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tarım Orman Bakanlığı Daire Başkanı Özgür Akif Tel'in katılımıyla arıcılarla birlikte geniş katılımlı toplantı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Deniz Pişkin Tosya'da arıcılığın yaygın olduğunun altını çizerek, tek çatı altında toplanmalarını sağlayarak ürünlerini gerçek değerinde satabilmelerine imkan sağlamak için çalıştıklarını söyledi.



Arıcıların bir araya gelmesi gerektiğine dikkat çeken Kaymakam Deniz Pişkin, "Geldiğimiz noktada gerçekten arıcılık anlamında Tosya'nın güzel bir potansiyele sahip olduğunu gördük. Başka bölgelerde ki üretilen baldan farklı özgünlükleri olan bir bal çeşidimiz bulunmaktadır. Balımızın özgünlüğü ve zenginliği Tosya balının markalaşması ve coğrafi işaret almasına önemli katkılar sağlayacaktır. Sizleri bu anlamda desteklemek, kapasitemizi artırabilmek ve bu dağınık görüntüden kurtulabilmek için herkesin bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.



Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel, "Bugün burada Tosya'nın arıcılığı ve bal üretimi anlamında, en azından bir ivme kazandırılabilecek adımların atılabileceğini düşünüyoruz. Tosya balı zaten kıymetli bir bal. Tosya balının hak ettiği değeri bulabilmesi için bizim yapabileceklerimiz neler. Tosya balının diğer ballardan ayırt edilen özelliklerini belirleyebilirsek, Tosya balına coğrafi işaret alabiliriz. Coğrafi işaret aldığımızda, bu balın yüzde 30-40 katma değerini artırabiliriz" diye konuştu.



Kooperatifleşmenin önemine dikkat çeken Tarım ve Orman Kastamonu İl Müdürü Fatih Önlem, "Kastamonu'da 79 bin adet arılı kovanımız var. Bunun 6 bin adedi Tosya'da. Kooperatifleşmenin ve birlikte olmanın en büyük avantajlarından biri de bu bilgilere kolay erişilebiliyor olmasıdır" dedi.



Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Tosya İlçe Müdürü Kadir Çavdar ilçede yapılan arıcılık hakkında detaylı bilgi verdi. Arıcılarının sorularının cevaplanmasının ardından toplantı sona erdi. - KASTAMONU