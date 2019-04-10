Son Dakika Haberleri: Tosya'daki İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım

Tosya'daki İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım

2 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim malzemesi dağıtıldı.

Tosya'daki İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim malzemesi dağıtıldı.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) talebi üzerine özel bir firmadan ihtiyaç sahibi öğrenciler için giyim malzemesi temin edildiğini söyledi.


Tosya merkez ve köylerindeki 23 okulda eğitim öğretim gören bin 2 öğrenci için temin edilen malzemelerin okul müdürlerine teslim edildiğini anlatan Pişkin, şunları kaydetti :

"Firma yetkililerine sesimize ses verdikleri için teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize ve okul müdürlerimize, yılın hangi zamanı olursa olsun, yokluk ve yoksunluk içinde gördükleri öğrencileri için bizden yardım istemeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Geleceğimizin aydınlık yarınları olan çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak en kaliteli eğimi almasını sağlamak hepimizin öncelikleri arasında yer almalıdır."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:54 Kaynak: AA
Kastamonu, Tosya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan İstanbul Yorumu: Şaibeler İptale Götürür Son Dakika! AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 19:04:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya'daki İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]