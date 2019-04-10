Tosya'daki İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim malzemesi dağıtıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim malzemesi dağıtıldı.





Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) talebi üzerine özel bir firmadan ihtiyaç sahibi öğrenciler için giyim malzemesi temin edildiğini söyledi.





Tosya merkez ve köylerindeki 23 okulda eğitim öğretim gören bin 2 öğrenci için temin edilen malzemelerin okul müdürlerine teslim edildiğini anlatan Pişkin, şunları kaydetti :



"Firma yetkililerine sesimize ses verdikleri için teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize ve okul müdürlerimize, yılın hangi zamanı olursa olsun, yokluk ve yoksunluk içinde gördükleri öğrencileri için bizden yardım istemeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Geleceğimizin aydınlık yarınları olan çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak en kaliteli eğimi almasını sağlamak hepimizin öncelikleri arasında yer almalıdır."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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